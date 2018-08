Gps gestolen 17 augustus 2018

Dieven hebben woensdag ingebroken in twee geparkeerde voertuigen in de Naastveldstraat en de Heilig Hartlaan in Lokeren. Een dag eerder was er een gelijkaardige inbraak in de Rode-Kruisstraat in Lokeren. Telkens werd de gps gestolen. Opvallend is dat het telkens om een VW Golf ging. (PKM)