Gojira en Steel Panther op Metaldag Lokerse Feesten 10 maart 2018

De Lokerse Feesten hebben de eerste namen bekend gemaakt voor een nieuwe editie van hun metaldag op zondag 5 augustus. De affiche bestaat onder meer uit Gojira, de metalrevelatie van het moment en Steel Panther die na hun gesmaakt concert in 2016 opnieuw hun opwachting maken op de Grote Kaai. Verder worden ook Graspop-sensatie Brides of Lucifer en hardcorefenomeen Hatebreed toevoegd aan het programma. Later wordt aan de line-up nog 1 headliner en 2 andere acts toegevoegd. Tickets voor de metaldag zijn vanaf nu al te koop via www.lokersefeesten.be. Wie graag een ticket wil, is er beter snel bij, want de voorbije jaren was de metaldag vaak uitverkocht. (YDS)