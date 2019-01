GO! basisschool De Madelief bouwt sporthal en nieuwe klassen Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

16u07 0 Lokeren Basisschool De Madelief in de Schoolstraat krijgt drie nieuwe klassen, een sporthal en een administratieve vleugel. GO! Scholengroep 18 zet daarmee in op meer pedagogisch comfort in de centrumschool.

De klaslokalen zullen wellicht klaar zijn voor het begin van de zomervakantie. De sporthal en de burelen volgen dan korte tijd later. Om het begin van de bouwwerken in de verf te zetten, organiseerde de school een feestmoment voor de leerlingen, het schoolbestuur en al diegenen die bij de bouw betrokken zijn. Alle leerlingen verzamelden in de polyvalente ruimte, waar iedere klas een bijdrage leverde aan een tijdscapsule. Die werd vervolgens door de algemeen directeur van de scholengroep en de directeur van de school in de muur ingemetseld, achter een steen waarin de handafdrukken van enkele leerlingen werden vereeuwigd. “Wanneer men over honderd jaar of langer het gebouw verbouwt of afbreekt, zal de tijdscapsule een beeld schetsen van de school zoals ze nu is”, licht directeur Leen Martens toe. Zij is overigens niet de enige die erg blij is met het nieuwe gebouw. Juf Inge, de leerkracht die het langst op de school werkt, vertelde in haar speech hoelang de collega’s hier al van dromen.

Rudi Henderickx, die in de raad van bestuur van de scholengroep zetelt en de geschiedenis van het Lokerse gemeenschapsonderwijs als geen ander kent, zegt dat de school in 1859 voor het eerst de deuren opende als ‘Centrale Gemeentelijke School’. Hij dook in de archieven en ontdekte dat dit de vijfde verbouwing is sinds de start.

De komende maanden wordt er druk verder gewerkt op de werf. Wellicht zal het hele project in de loop van oktober 2019 afgerond zijn.