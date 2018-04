Gluurdersite bezoeken? Eerst filmpje delen T.V. DEELDE 7.441 KINDERPORNOGRAFISCHE BESTANDEN VIA CHATBOXEN JURGEN EECKHOUT

10 april 2018

02u56 0 Lokeren Een 40-jarige man uit Lokeren riskeert 40 maanden cel en 150 euro boete voor het aanzetten tot ontucht van minderjarigen, voyeurisme, het bezit en verspreiden van kinderporno. De man wisselde maar liefst 7.441 kinderpornografische bestanden uit in twee jaar tijd.

De politie startte een onderzoek nadat T.V. op 24 juli van vorig jaar betrapt werd op gluren in het sport - en recreatiedomein Rozebroeken in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Daar had hij zich verschanst in een kleedhokje naast dat waar een 15-jarige jongen zich omkleedde. Gelukkig zag een politie-inspecteur die daar toevallig was de man op zijn knieën zitten.





V. ontkende eerst dat hij aan het gluren was. "Hij zei dat hij zijn onderbroek had laten vallen, maar dat had hij niet bij. Later gaf hij toe dat hij een erectie had", aldus de procureur. Dat was nog maar het topje van de ijsberg. Uit onderzoek bleek dat de man tussen 2014 en 2016 maar liefst 7.411 kinderpornografische bestanden naar andere perverten verstuurde. Op chatboxen zoals Bull Chat, Telegram en in WhatsApp-groepsgesprekken met 'gelijkgestemde zielen' wisselde hij ook ervaringen en werkwijzes uit. "Ze vertelden aan elkaar hoe je op de beste manier in aanraking kunt komen met minderjarige jongens", duidt het parket. "De man moest op die sites zelfs kinderporno aanleveren en verspreiden, anders krijgt hij er geen filmpjes meer te zien." Daarop ging de man zelf op zoek naar jongens tussen de 13 en 20 jaar - volgens het parket het liefst nog kinderen die nog geen geslachtskenmerken hebben - via chatboxen. Al snel kon hij zo hun vertrouwen winnen. "Hij had webcamseks met minderjarigen en er werd gemasturbeerd voor de camera", zei de procureur. "Hij vroeg hen foto's en om te masturberen voor de camera. Hij was zeer geïnteresseerd in de penis van de jongens en gaf hen er zelfs complimenten over. Hij verstoort zo hun seksuele ontwikkeling en laat die kinderen dingen doen waarvoor ze niet klaar zijn."





T.V. is met twee eerdere veroordelingen voor kinderporno nochtans niet aan zijn proefstuk toe. Zo kreeg hij in 2006 nog 12 maanden cel met probatieuitstel. Een behandeling sloeg naar eigen zeggen niet aan. Deze keer wil de procureur hem 40 maanden in de cel en vraagt ook 150 euro boete.





V. en zijn advocaat willen dat hij vooral behandeld wordt, met een gevangenisstraf als stok achter de deur. "Ik ben me bewust van mijn problemen en wil geholpen worden", besluit V. "Ik besef dat dit allemaal niet kon. Ik wil me residentieel laten behandelen. Nu ben ik echt goed wakker geschud."