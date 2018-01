Glasbol verhuist in Doorslaar 31 januari 2018

De glasbol aan de oude tramroute in Doorslaar is permanent verplaatst naar Schraagveld op de parking vlakbij het kerkhof. Op de website van IDM of via de handige Recycle!-app kunnen inwoners een overzicht vinden met alle locaties van de glasbollen in Lokeren.





(YDS)