Gezoarse Feesten vieren 42e editie 23 augustus 2018

In de Muylaertstraat start morgen de 42e editie van de Gezoarse Feesten met de Nacht van de Ambiance. Op het programma staat een optreden van Sergio en een dj-set van Radio Rommelmarkt. Op zaterdag start de seniorennamiddag om 13.30 uur. Vanaf 15 uur is iedereen welkom in de feesttent met een optreden van William Tour. 's Avonds pakken de Gezoarse Feesten voor de eerste keer uit met een 'Was het nu 80,90 of 2000-fuif' met als headliner dj Tomas De Soete. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Er zijn ook combibandjes verkrijgbaar die zowel vrijdag als zaterdag toegang geven tot beide fuiven. Op zondag tot slot is er de reuzerommelmarkt vanaf 10 uur en het straattheaterfestival 'Hemelse spektakels en dagverse wonderen' vanaf 14 uur met onder meer een optreden van 'ManoAmano Circo' uit Argentinië met stunts die draaien om een zes meter hoge paal.





(YDS)