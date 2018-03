Gevangen in eigen appartement DEFECTE LIFT SNIJDT FLATBEWONERS AF VAN BUITENWERELD YANNICK DE SPIEGELEIR

09 maart 2018

02u54 0 Lokeren In een flatgebouw van tien verdiepingen hoog in de Oud-Strijderslaan is de lift al twee weken defect. Een aantal oudere bewoners die een sociale flat huren op de bovenste verdieping, zijn niet in staat om zich te verplaatsen via de trappen. "Onze kinderen en kleinkinderen moeten eten brengen."

Sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk gaf het appartementsblok in de Oud-Strijderslaan de afgelopen jaren een grondige renovatiebeurt. Alle flats werden onder handen genomen en er werden ook nieuwe liften geïnstalleerd. Die laatsten laten het echter afweten. Al voor de tweede keer in een paar maanden is één van de twee liften buiten gebruik.





"De andere lift in het gebouw kunnen we niet bereiken. Dus zijn we aangewezen op de trappen", zegt de 83-jarige Liliane Van Driessche, die op de zesde verdieping woont. "Op mijn leeftijd geraak ik echter niet meer zonder hulp naar beneden. Ik ben niet meer zo goed te been en loop op krukken. Er zit dus niks anders op dan te wachten tot de lift hersteld wordt, maar intussen sleept het probleem al bijna twee weken aan. Mijn eigen flat voelt aan als een gevangenis", zucht ze.





Ook Ivette en Dirk zijn slachtoffer van de defecte lift. "Wij wonen nog twee verdiepingen hoger dan Liliane. Beneden geraak ik nog wel, maar om terug boven te geraken, moet ik altijd pauzes nemen om terug op adem te komen. Ik woon hier al bijna 45 jaar, maar heb in al die tijd nog nooit zoveel trappen moeten doen", vertelt Ivette (80). "Gelukkig kan ik daarvoor op de hulp rekenen van mijn kinderen en kleinkinderen."





Bij sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk zitten ze verveeld met de problematiek van de defecte lift. "De aandrijfriem van de lift blijkt defect te zijn. Op de dag dat de lift is uitgevallen, is dat probleem vastgesteld door de firma die ze heeft geplaatst. Sindsdien wachten we op de onderdelen. We proberen alle mogelijke middelen uit om spoed te zetten achter de reparatie, maar zijn afhankelijk van het bedrijf", zegt Tina Verkaeren, directeur van Tuinwijk.





Boodschappen

Ook OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) bekommert zich om het lot van de bewoners. "Ik heb aan het OCMW-bestuur de vraag gesteld of er hulp kan geboden worden aan de bejaarde bewoners om hun boodschappen tot in hun appartement te krijgen." Johan Van Havermaet (CD&V), voorzitter van Tuinwijk, stelt dat assistentie mogelijk is. "Godzijdank kunnen een aantal mensen beroep doen op hun sociaal netwerk. Voor het naar boven dragen van de boodschappen kunnen ze, indien nodig, rekenen op onze medewerkers. We hebben ook een vraag gericht aan het OCMW of het mogelijk is om het Vrijwilligerspunt in te schakelen om hulp te bieden."