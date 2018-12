Gestolen auto uit het Gentse terecht in Lokeren JVS

06 december 2018

16u24 0 Lokeren De politie kon een gestolen auto uit het Gentse onderscheppen in Lokeren.

De eigenaar van een gestolen BMW heeft zijn auto terug. De BMW werd begin deze week in het Gentse gestolen. De politie van Gent kon dinsdag via een ‘track & tracesysteem’ het voertuig lokaliseren in de Polderstraat in Lokeren. De politie van Lokeren trof het voertuig daar inderdaad aan, liet het takelen met het oog op een onderzoek door het labo en nam nadien contact op met de eigenaar.