Geschenkmand kopen? Doe het in stijl JAN D'HOLLANDER OPENT BELEVINGSWINKEL JEAN. YANNICK DE SPIEGELEIR

23 maart 2018

02u30 0 Lokeren In de voormalige woning van oud-burgemeester Robert De Noos aan de Prosper Thuysbaertlaan opent Jan D'Hollander dit weekend de deuren van zijn belevingswinkel 'jean.' De horecazaak voor fijnproevers dompelt bezoekers onder in een unieke selectie van wijnen, koffie en geschenken.

'Le goût du bonheur' of de smaak van het geluk. Dat is de ziel die Jan D'Hollander wil uitstralen met zijn nieuwe zaak in de Prosper Thuysbaertlaan. Alweer een aanwinst voor de stationsbuurt, die de jongste tijd opnieuw floreert door een aantal nieuwe eet- en drinkgelegenheden. Toch onderscheidt 'jean.' zich van het bestaande aanbod in de Durmestad.





Een wijnbar waar je kan genieten van een goed glas, aangevuld met fijne delicatessen, ontbrak immers nog in het Lokerse stadscentrum. "Om onze wijnkaart samen te stellen, werken we samen met twee sommeliers", zegt D'Hollander. Zelf volgt hij ook een opleiding als sommelier. Ook voor kwaliteitskoffie kan je bij jean. terecht. Net als de wijnen kunnen klanten die nuttigen aan de bar, in de lente en zomer op het terras of aankopen om thuis te genieten. "Als jongeman was het altijd mijn droom om een zaak te openen in het teken van chocolade. Voor 'jean.' hebben we het opzet ruimer opgevat, maar uiteindelijk blijft het doel hetzelfde: een belevenis aanbieden door mensen te laten proeven en genieten", verduidelijkt D'Hollander.





Wie op zoek is naar een geschenkmand, een origineel cadeau of decoratie voor de feesttafel is bij jean. eveneens aan het juiste adres. Zo kan je er het kookgerei van het Franse kwaliteitsmerk Le Creuset terugvinden of het gamma van topchef Sergio Herman.





Authentiek karakter

Naast het aanbod voor fijnproevers kaapt ook het interieur van de belevingswinkel een hoofdrol weg. Jean. huist in de voormalige woning van wijlen Robert De Noos, in de jaren 60 van de vorige eeuw burgemeester van Lokeren. Het herenhuis uit de 19de eeuw behield ondanks de verbouwingswerken voor de horecazaak grotendeels zijn authentieke karakter. "We hebben zoveel mogelijk sierelementen intact gehouden. De houten vloeren zijn nog steeds dezelfde, net als de schouwlijsten. De muren en plafond kregen een laagje witte verf", geeft D'Hollander aan.Ook Therese De Noos, dochter van de voormalige burgervader, kwam op de openingsavond voor genodigden poolshoogte nemen. "Het resultaat mag er zeker zijn", lachte ze.





Wie jean. zelf wil ontdekken, kan er vanaf vandaag tot zondag op verkenning gaan tijdens het openingsweekend, telkens van 9 tot 18 uur. Vanaf volgende week is de zaak open van dinsdag tot en met zaterdag telkens van 9 tot 18 uur.