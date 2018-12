Gerenoveerd opvanghuis De Klink heropent deuren Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

19u49 0 Lokeren In de Voermansstraat is het voormalig opvanghuis De Klink dinsdagavond officieel geopend na een grondige renovatie. In de zeven studio’s zullen jonge volwassenen met een kwetsbare achtergrond voorbereid worden op zelfstandig wonen.

Twee jaar geleden hing de toekomst van De Klink even aan een zijden draadje. Het opvanghuis werd begin jaren tachtig opgericht door enkele sociaal voelende Lokeraars. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers bood het opvanghuis meer dan dertig jaar onderdak aan volwassenen in nood. Vanaf 2005 werd de exploitatie van De Klink opgenomen door het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen. In 2015 besliste het CAW echter om de opvang in de ruime regio te centraliseren op één locatie.

MFC De Hagewinde en vzw Lia boden een helpende hand om het opvanghuis te renoveren voor jongeren met een kwetsbare achtergrond. Vzw De Klink besloot prompt om het oude herenhuis te schenken aan de instellingen voor bijzondere jeugdzorg. Met eigen middelen en mits subsdiëringen werd het gebouw op iets minder dan een jaar tijd volledig in het nieuw gestoken.

“De jongeren die hier verblijven zullen voorbereid worden op zelfstandig wonen. In principe zullen ze hier twee a drie jaar kunnen verblijven.” Intussen werd ook een ‘inwonend gezin’ gevonden. Hélène Van Roy (25), orthopedagoge van opleiding en als opvoedster werkzaam binnen MFC De Hagewinde, zal die taak op zich nemen. “Ik wil de perfecte buurvrouw zijn voor de jongeren die hier inwonen”, zegt ze. Naast Van Roy zal er ook een coördinator en een vijftal medewerkers aan de slag zijn in de vernieuwde Klink.