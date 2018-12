Gemeenteraad stemt in met Groen-voorstel voor geboortebos Yannick De Spiegeleir

24 december 2018

Op de jongste gemeenteraad herhaalde Groen-fractievoorzitter Björn Rzoska het voorstel van zijn partij voor de aanleg van een geboortebos in Lokeren. “Wij hebben bij een eigen boomplantactie gemerkt dat hier veel vraag naar is bij jonge ouders.” De voltallige gemeenteraad schaarde zich principieel achter het idee. Burgemeester Filip Anthuenis en schepen van Milieu Nina Van der Sypt (CD&V) beloofden in 2019 werk te maken van een zoektocht naar een concrete locatie om het bos in te richten. Raadslid Marjon Thienpont wierp daarbij op om eventueel meerdere locaties verspreid over de deelgemeenten te overwegen.