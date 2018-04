Gemeenten willen veerkracht bewoners versterken 10 april 2018

02u57 0

De tien lokale besturen van de regio Schelde - Durme, waartoe Lokeren en Moerbeke behoren, sloegen onlangs de handen in elkaar met Logo Gezond+ vzw voor het project 'Samen Veerkrachtig'. Een jaar lang werken zij samen om de veerkracht van hun burgers te versterken.





"Wie voldoende veerkracht heeft, staat sterker en positiever in het leven, veert terug bij stress en tegenslag en kan zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen", klinkt het. Nog tot 1 maart 2019 vinden er in de deelnemende gemeenten workshops, voorstellingen en infomomenten plaats. Meer informatie over het aanbod is te vinden via www.goudenressort.be.





(YDS)