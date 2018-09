Gemaskerde dief teistert winkels Kristof Pieters

06 september 2018

De afgelopen weken werd Lokeren geplaagd door een reeks van inbraken in handelszaken. De dader breekt telkens de deur van de zaak open en steelt de inhoud van de kassa of van de kluis. Opvallend is dat de feiten steeds gepleegd worden in de vroege ochtend tussen 5.30 en 6.30 uur. Ook vandaag werd er een feit gepleegd in een handelszaak gelegen langsheen de Zelebaan. Er waren ook reeds gelijkaardige inbraken in Dendermonde en Zele. De gemaskerde verdachte is te zien op enkele camerabeelden. Hij draagt telkens de outfit zoals te zien is op de bijgevoegde foto's. Bij een aantal feiten ging het inbraakalarm af. Vaak gaat er wat kostbare tijd verloren vooraleer de politie hiervan verwittigd wordt. Heel wat eigenaars vermoeden ook dat iemand van de personeelsleden zich vergist heeft bij het intikken van de code en verwittigen de politie niet. De politie van Lokeren roept handelaars daarom op dat zij zelf, of de alarmcentrale waarbij ze eventueel aangesloten zijn, meteen rechtstreeks de politie van Lokeren verwittigen op het nummer 09/340.94.99. Door een snelle verwittiging en een snelle reactie, is de kans immers groter om de verdachte te kunnen betrappen op heterdaad.