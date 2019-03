Geldboete voor man die slagboom stuk rijdt en op de vlucht slaat Koen Baten

19 maart 2019

18u42 1

L.V. uit Lokeren moest zich woensdag verantwoorden nadat hij met zijn voertuig een slagboom had afgereden aan een overweg in Lokeren. De man was net vertrokken met de wagen, maar door de winterperiode waren zijn ruiten nog niet helemaal vrijgemaakt. Hierdoor merkte hij te laat op dat de slagboom naar beneden ging en vernielde hij deze. Enkele seconden later kwam de trein aan, de man kon gelukkig nipt een aanrijding vermijden. “Daarna keek ik naar de slagboom en merkte ik niet meteen iets op, waardoor ik gewoon verder door reed. Ik besef nu dat het fout was”, aldus L.

Ook de advocaat haalde aan dat zijn cliënt veel geluk heeft gehad en dat het niet veel scheelde of hij kon het niet meer navertellen. Hij vroeg om de nodige mildheid aan de dag te brengen, dat de bestuurder niet bewust vluchtmisdrijf wilde plegen. De man kreeg voor zijn overtreding een geldboete van 625 euro opgelegd. Hij kreeg geen rijverbod opgelegd.