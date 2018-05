Geldboete en rijverbod voor dronken chauffeur 12 mei 2018

Kenny D. is in de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan een deel met uitstel nadat hij met zijn Peugeot in dronken toestand een politiecontrole tegenkwam. De man was naar een fuif van een jeugdbeweging geweest in Lokeren en had daar heel wat pinten gedronken. In zijn verklaring sprak hij van een tiental pinten, maar politierechter D'hondt had een vermoeden dat het er meer waren. "Exact weet ik het niet meer, maar ik was wel heel zat achter het stuur gekropen", gaf de beklaagde toe. Naast de geldboete moet hij ook nog een maand rijverbod ondergaan. (KBD)