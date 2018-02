Geldboete en rijverbod na aanrijding met vluchtmisdrijf 24 februari 2018

Marius B. uit Lokeren is in de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 3.800 euro waarvan een groot deel met uitstel. De man reed vorig jaar in Lokeren een fietser aan en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Hij werd daarop achtervolgd door een getuige die de man kon staande houden. B. merkte toen ook op dat zijn spiegel volledig stuk was en keerde terug naar de plaats van het ongeval. Hij voelde naar eigen zeggen niet dat hij iets had aangereden. De fietser raakte bij het ongeval gewond. Naast zijn geldboete kreeg de man ook een rijverbod van drie maanden opgelegd. Hij zal moeten slagen in alle examens alvorens hij opnieuw met de wagen mag rijden. (KBD)