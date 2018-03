Geld weg 13 maart 2018

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning in de Sportlaan in Lokeren. De bewoners kwamen vrijdagavond rond 23.30 uur thuis na een avondje biljarten. Zij stelden vast dat er ingebroken was en dat er geld was gestolen.





(PKM)