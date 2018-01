Geld voor innoverende woonprojecten 02u37 0

Lokeren





De provincie steunt twaalf innoverende woonprojecten in Oost-Vlaanderen, goed voor 971.075 euro. Daarbij zijn ook drie Wase projecten. Interwaas krijgt 42.000 euro voor de begeleiding van cohousers bij de invulling van de vroegere Paterssite in Sint-Niklaas. De vzw Bijs uit Sint-Niklaas kan rekenen op 61.000 euro voor een woonproject voor jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. Tot slot is er ook 75.000 euro voor een woonproject met sociale huurstudio's voor meerderjarigen met een beperking in de Tuinwijk in Lokeren. De projectaanvragen kwamen van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van privé-initiatieven die een thuis willen bieden aan vluchtelingen, cohousers die betaalbaar willen wonen of openbare besturen die leegstand aanpakken. (JVS)