Geld uit kassa gestolen 14 maart 2018

Een man heeft maandagavond rond 17.30 uur geld uit de kassa van een winkel gegraaid in de Kerkstraat in Lokeren. Hij vluchtte weg in de richting van het Zand. De politie kamde meteen de omgeving uit, maar de zoekactie leverde niet meteen een resultaat op. De camerabeelden worden nu verder bekeken. (PKM)