Geld en juwelen weg uit flat in Hof ter Klipsen Kristof Pieters

19 februari 2019

16u11 0

In de residentie Hof ter Klipsen in Lokeren werd maandag een inbraak vastgesteld. De politie vond braak- en steeksporen aan het schuifraam. De dief was echter niet binnen geraakt. In een ander appartement lukte dit echter wel. Daar raakten de dieven binnen langs het slaapkamerraam. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen.