Geld en computermateriaal gestolen uit woning Kristof Pieters

09 januari 2019

17u28

De politie van Lokeren kreeg dinsdagavond om 19.30 uur aangifte van een inbraak in een woning in de Kongostraat. Zowel het keukenraam als de achterdeur werden opengebroken. Onder meer geld en computermateriaal werden gestolen. Er was ook een inbraak in een woning in de Lenenstraat. Op deze locatie was het niet meteen duidelijk of er iets werd ontvreemd. Beide woningen palen via de tuin aan elkaar.