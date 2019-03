Geert opent eerste sauna met authentiek berkenritueel in ons land: “Droomproject van mijn overleden vrouw” Yannick De Spiegeleir

07 maart 2019

14u25 1 Lokeren Lokeraar Geert Gentier moest drie maanden geleden plots afscheid nemen van zijn vrouw Solvita na haar onverwachte overlijden. Als eerbetoon aan haar opent hij begin april het unieke sauna- en welnesscomplex SOLA dat zijn echtgenote in de steigers had gezet. “Ik wil hier een positief verhaal van maken en anderen helpen met haar droom”, zegt Geert.

Vanaf maandag 7 april opent in de Lokerse Naastveldstraat de eerste ‘Pirtys-sauna’ met individuele berkenrituelen afkomstig uit de Baltische staten. De opening van het welnesscomplex was het droomproject van Solvita, de Letse eega van Geert Gentier. Het koppel leerde elkaar kennen toen de Lokeraar op reis was in Letland. “In Letland zijn saunabezoeken helemaal ingeburgerd. Mijn vrouw wilde dat concept naar hier vertalen en sauna combineren met mindfulness en berkenrituelen. Vanuit haar achtergrond als psychologe kende ze de heilzame effecten ervan voor het mentale welzijn.”

Drie maanden terug moest Geert echter abrupt afscheid nemen van Solvita na haar plotse overlijden. “Ik heb even getwijfeld of ik zou doorgaan met de sauna. De eerste twee maanden waren mentaal zeer zwaar. Uiteindelijk heb ik beslist om haar droom waar te maken en zo andere mensen te helpen”, zegt Geert.

De Pirtys-sauna, die opgewarmd wordt door hout, komt uit het geboorteland van Solvita. Het berkenritueel dat er kan gegeven worden maakt de beleving extra speciaal. “Een berkenritueel verlicht stress, reinigt de huid en werkt helend voor de luchtwegen. Je huidporiën gaan helemaal open en je voelt je superontspannen na een authentieke sessie. Na twee saunasessies, die even onderbroken worden met een luchtbad om je af te koelen, krijg je het berkenritueel. De takken en bladeren worden eerst boven de oven gelegd zodat ze warm worden. Daarna tikken we daarmee zachtjes over het hele lichaam om de bloedsomloop te stimuleren.”

Het berkenritueel bestaat wel al in België, maar nog niet op deze manier. “Meestal wordt het in een groepssessie gegeven, maar dan is het effect helemaal weg. Met de authentieke sessie krijg je een individuele behandeling en optimaal effect. Solvita zou het berkenritueel toepassen, maar gelukkig heeft een goede kennis van ons het ook geleerd in Letland. Daardoor kan het op de authentieke manier gegeven worden”, legt Geert uit.

In de rituelensauna kan je ook een klankschalensessie volgen. Met klanken komen trillingen vrij, waardoor je in uiterst ontspannen modus geraakt. “Als mens besta je grotendeels uit vocht, waardoor die trillingen tot in je diepste vezels doordringen en je masseren. Klankschaalsessies helpen om kwalen te voorkomen en je spieren helemaal te ontspannen”, vertelt Geert.

SOLA kan je als privésauna voor een tot acht personen afhuren. ‘Je kan er gemakkelijk drie uur in doorbrengen. Behalve de Pirtys-sauna waar rituelensessies in plaatsvinden, kan je in het Letse koude dompelbad gaan. Er is een hammam, een houtverwarmde Letse jacuzzi, een infraroodhoek, een inloopdouche en een loungehoek. Als het goed weer is kan je in de grote tuin aan de vijver verpozen. “Per duo kan je een persoonlijke geur kiezen, die dan ter plekke wordt klaargemaakt. Daarna is het drie uur lang genieten’, vertelt Geert.

De sauna opent vanaf maandag 7 april. Via de website www.sola-wellness.be kan je nu al boeken.