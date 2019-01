Geen verzekering of rijbewijs?: wielklem op de auto Kristof Pieters

11 januari 2019

13u29 0

De politie van Lokeren heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee voertuigen aan de kant gezet met een wielklem. Een eerste bestuurder werd gecontroleerd in de Krekelstraat. Hij kon geen geldig verzekeringsbewijs vertonen. In afwachting van een geldig bewijs, werd een klem geplaatst op de auto. Hetzelfde overkwam een bestuurder in de Heirbrugstraat. De nachtploeg controleerde de 24-jarige chauffeur omstreeks 1.30 uur. Hij had enkel een voorlopig rijbewijs en reed zonder begeleider. In samenspraak met het parket werd zijn voorlopig rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.