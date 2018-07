Geen herbruikbare bekers, wel acht verschillende vuilnisbakken Lokerse Feesten 31 juli 2018

02u26 1 Lokeren Hoe ecologisch zijn de Lokerse Feesten? Medewerkers sorteren afval in acht verschillende vuilnisbakken. Herbruikbare bekers komen er nog niet aan te pas, al wordt er wel gedacht aan biologisch afbreekbare bekers.

Dit jaar worden dranken op de Lokerse Feesten voornamelijk in plastieken wegwerpbekers geserveerd, net zoals de voorbije jaren. Enkel in de backstage en in de vip mag er uit glazen gedronken worden. "Voor herbruikbare bekers zijn we niet meteen te vinden", zegt Jan Cools, voorzitter van de Lokerse Feesten. "De harde plastiek is niet aangenaam om uit te drinken. Bovendien is het ook niet praktisch. Je trakteert iemand waarvoor je dan ook de waarborg voor de beker betaalt, die geraakt dan verzeild bij andere vrienden zodat het wel erg moeilijk wordt om het allemaal bij te houden. Bovendien is het ook niet ecologisch als die bekers 's nachts naar Luik moeten om ze daar af te wassen."





Het bestuur denkt wel na over een ecologisch alternatief. "Biologisch afbreekbare bekers lijkt ons een goede oplossing. Al vinden we het de taak van de grote bierconcerns om voor zo'n bekers te zorgen. Zij maken mooie winsten tijdens de festivals", zegt Cools. Wie tijdens het festival 25 flesjes cola inzamelt, krijgt daarvoor een drankbonnetje.





Achter de togen van de Lokerse Feesten zijn er wel acht verschillende vuilnisbakken te vinden. "Op het festivalterrein is sorteren bijna onmogelijk, maar onze medewerkers compenseren dat met vuilnisbakken voor wit glas, gekleurd glas, papier en karton, kurk, dopjes van flessen, plastieken flessen, gft en plastiek folie."