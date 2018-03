Geen dief, maar wel sluikstorter 27 maart 2018

Op zondagochtend zag een alerte bewoner dat twee mannen een fiets in de Durme gooiden. Op aanwijzing van de bewoner en met behulp van de camera's kon de politie de mannen onderscheppen. Bij controle bleek dat de fiets van één van hen was. Omdat de fiets defect was, had de eigenaar er niks beter op gevonden dat zijn tweewieler te dumpen in de Durme. Hij mocht van de politie de fiets er opnieuw uitvissen en er volgt later nog een GAS-boete voor sluikstorten. (PKM)