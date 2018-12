Gedenkplaat op begraafplaats herdenkt drie gesneuvelde soldaten WO I Yannick De Spiegeleir

21 december 2018

13u34 0 Lokeren Het stadsbestuur heeft een herdenkingsplaat onthuld op de stedelijke begraafplaats om drie Lokerse soldaten te eren die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden.

De plaat werd onthuld op initiatief van Chris Schalckens, een Lokeraar die zich al jaren verdiept in de Eerste Wereldoorlog, en Lokeren een eigen museum heeft opgericht, dat veel objecten en relicten uit die oorlog tentoonstelt. Chris Schalckens doet ook zelf opgravingen in de IJzervlakte, en heeft recent nog een boek uitgebracht over het thema. De herdenkingsplaat zelf werd geschonken door het War Heritage Institute. “Deze onthulling is een mooie afsluiter van de herdenkingsperiode rond 1914-1918”, stelt Schalckens. “Om informatie te vergaren deed ik een beroep op het boek van Marc De Roep: de kleine geschiedenis van de gesneuvelden van de Groote Oorlog.”

De drie Lokerse soldaten François Bussens, Clement Van Acker en Leon Verbraeken werden brutaal uit het leven weggerukt.

Bussens werd geboren op 4 oktober 1891 in Lokeren, hij woonde in Lokeren in de Sterrestraat 67 en was spinner van beroep. In 1911 werd hij opgeroepen, en diende als brigadier bij de Artillerie. Hij is op 15 mei 1918 in het hospitaal ‘Porte de Gravelines’ in het Franse Calais gestorven aan verwondingen door obusscherven.

Clement Van Acker werd geboren op 15 oktober 1878 in Daknam, hij woonde in Hassselt, in de Guffenslaan. Hij diende als wachtmeester in de lichting 1898, bij de rijkswacht te paard. Clement Van Acker is in Hasselt gestorven, op 21 maart 1919. Hij was gehuwd.

Leon Verbraeken ten slotte werd geboren in Lokeren op 3 juni 1891. Hij woonde in Sint-Lambrechts-Woluwe, en is overleden op 31 maart 1919 in het Militair Hospitaal van Elsene, aan de gevolgen van tyfus. Hij was in 1911 in dienst geroepen, en diende als soldaat tweede klasse in het Tweede Linieregiment.