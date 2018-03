Gaslek bij werken 08 maart 2018

02u35 0

De brandweer en politie van Lokeren zijn gisterenochtend opgeroepen voor een beperkte evacuatie in de Lodewijk Dosfelstraat in Lokeren. Bij graafwerken werd er een gasleiding beschadigd. De hulpdiensten stelden een perimeter in en evacueerden de dichtste bewoners. De gasmaatschappij kwam het lek dichten. (PKM)