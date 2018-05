Garageverkoop in Voetbalwijk 29 mei 2018

Op zondag 3 juni organiseert vzw De Voetbalwijk een garageverkoop met bijhorende rommelmarkt. De zeven straten van de organiserende wijk zullen gevuld zijn met maar liefst 60 verkoopstandjes. Een uitgestippelde wandelroute brengt de bezoekers langsheen alle deelnemers. Parkeren kan dichtbij op de parking van de Aldi in de Lokerhoutstraat, maar de organisatie roept vooral op om met de fiets te komen. Op het pleintje in de Derbystraat kan je die dag ook even halt houden aan de gezellige drank- en eettent waar je ook een gratis deelnemerslijst met bijhorend plan kan ophalen. De garages zwaaien hun deuren open om 9 uur en gaan om 16 uur weer dicht. (YDS)