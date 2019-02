Gallery Nanda programmeert voorstelling ‘From Broadway à Paris’ Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

14u44 0 Lokeren Het grote publiek kent hem vooral als regisseur van films als ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’, maar op zondag 10 maart kan je cineast Lieven Debrauwer aan het werk zien als cabaretier tijdens de voorstelling ‘From Broadway à Paris’ in de Lokerse Gallery Nanda.

Lieven Debrauwer wou als kind eigenlijk geen cineast maar cabaretier worden. Vele kortfilms en twee langspeelfilms later besloot Lieven vooralsnog op het theater te springen. Debrauwer en pianist Marc Maes werken intussen exact 20 jaar samen. Marc speelt piano, Lieven vertelt en zingt. Een muzikaal huwelijk. Ze nemen u dit keer mee naar Parijs. Met tussenstops in Broadway en Hollywood. Machtige musicalsongs waarin het romantische Parijs met liefde en humor wordt bezongen. Liedjes uit onder andere de musical Irma La Douce en films als Silk stockings en GIGI. Ooit gezongen door Fred Astaire, Maurice Chevalier of Leslie Caron. De voorstelling start om 16 uur. De deuren in de Drongenstraat 50 openen al om 15 uur. Reserveren is mogelijk via nanda.art@outlook.com of 0474/05.22.84. Tickets kosten 18 euro. De plaatsen zijn beperkt. Dus reserveren is aangeraden.