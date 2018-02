Gala-editie Tienerfuif 23 februari 2018

De vierde editie van de Lokerse tienerfuif zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 2 maart, van 20 tot 24 uur in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex. Alle 12 tot 15-jarigen zijn welkom om in een veilige en gecontroleerde omgeving hun beste dansmoves boven te halen. Het thema voor 2018 is 'Gala'. Er wordt heel wat toffe randanimatie voorzien. De muziek wordt verzorgd door de hipste dj's van het moment, met o.a. DJ Refuel, Jake Switch en DJ Senne. Jamie Lee Six zal aanwezig zijn als special guest. Alle Lokerse tieners krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus met meer uitleg. Om zoon- of dochterlief veilig af te zetten wordt er een kiss- en ridezone voorzien. Tabak en alcohol worden niet toegelaten. De organisatie is dit jaar een samenwerking tussen KSA Eksaarde en de dienst Sport- en Jeugd. De inkomprijs is 2 euro. Je hoeft je kaart niet op voorhand te bestellen. (YDS)