Frituur ’t Hoeksken scoort met veganistisch aanbod Yannick De Spiegeleir

18 februari 2019

19u36 1 Lokeren Een kleintje met plantaardig gebakken frietjes, seitan stoverij en vegan bitterballen? Bij frituur ’t Hoeksken blijven veganisten en vegetariërs niet op hun honger zitten. De menukaart van Lavrans Rzoska en Sharon Derammelaere staat tot buiten Lokeren bekend.

Het was een lange dag op het werk. Je hebt geen zin om te koken en verlangt naar een pakje friet met je favoriete snacks. Iedereen kent het gevoel wel, maar voor vegetariërs en veganisten is het aanbod vaak niet rijkelijk. “In de meeste gevallen reikt de keuze niet verder dan een kaaskroket of mini-loempia’s die worden meegebakken in hetzelfde frituurvet als de vleessnacks”, zeggen Lutgard en Stefanie, die beiden veganistisch zijn.

Bij ’t Hoeksken vinden de vriendinnen wel hun gading. Ze kunnen er onder meer kiezen uit vegan bitterballen, nuggets, vol-au-vent of een ‘vleeskroket’. “Ik ben van Sint-Niklaas, maar daar vind je dit uitgebreid aanbod (nog) niet. Daarom spreken we hier geregeld eens samen af om een frietje te steken”, zegt Stefanie.

Voor Rzoska en Derammelaere was het een bewuste keuze om een uitgebreid aanbod van veganistische snacks aan te bieden. “Sinds de opstart bakken we onze frietjes al in plantaardig vet, maar we merkten steeds dat er vraag naar is”, leggen ze uit.

Meer info over frituur ’t Hoeksken op hun Facebookpagina.