Frederic Wiels verkozen als nieuwe voorzitter Open Vld Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

18u08 0 Lokeren De Lokerse liberalen verkozen deze week hun nieuw bestuur voor de komende drie jaar. Frederic Wiels neemt het roer over van huidig voorzitter Stefan Walgraeve.

Walgraeve diende omwille van zijn aanstelling als schepen van financiën, industriële ontwikkeling en ICT ontslag te nemen als voorzitter, waarop de partij besliste om de bestuursverkiezingen, die voorzien waren voor het voorjaar van dit jaar, te vervroegen naar 16 januari.

Frederic Wiels (44 jaar en operational manager) was de enige kandidaat om die functie op te nemen. 60 leden maken deel uit van het vernieuwd partijbestuur. Naast 16 mandatarissen (burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité sociale dienst) van Open VLD maken ook 44 niet-mandatarissen deel uit van het vernieuwd partijbestuur.

Met een 800-tal leden in 2018 heeft Open Vld de grootste achterban van alle partijen in Lokeren. Open Vld Lokeren blijft daarmee (proportioneel) ook één van de grootste liberale afdelingen in Vlaanderen. Het nieuwe bestuur wordt morgen zaterdag voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie van de partij op Den Blauwen Hof in de Oud-Strijderslaan. Alle Lokeraars zijn welkom op de receptie.