Frans (83) en Mireille (79) vieren zestigste huwelijksverjaardag Yannick De Spiegeleir

04 april 2019

12u54 0 Lokeren In woonzorgcentrum Ter Durme vierden Frans Van der Straeten (83) en Mireille Quintelier (79) op donderdag 4 april de zestigste verjaardag van hun bruiloft.

Het koppel leerde elkaar kennen in café bij Marie-Lou. Ze hebben samen twee dochters Marina en Carina en ze zijn de fiere grootouders van twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Mireille was aan de slag in de Lokerse peperkoekfabriek en Frans werkte onder meer nog aan de eerste fase van het woonzorgcentrum Ter Durme. Hij is ook gekend als medestichter van de Kloddemarkt. Samen maakte het koppel verre reizen. Sinds vorig jaar verblijft Frans in Ter Durme. Mireille brengt hem iedere dag een bezoekje. Het koppel werd in de bloemetjes gezet door schepen Claudine De Waele en burgemeester Filip Anthuenis.