Frankie (47) doet gooi naar titel Prins Carnaval Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

15u29 0 Lokeren Het Lokerse carnaval is nog maar enkele weken achter de rug, maar is al een nieuwe kandidaat opgestaan om volgend jaar Prins Carnaval te worden. Frankie Van Kerckhove (47) is een trouw lid van de groep ‘T Steekt Zu Nau Nie.

Als alles volgens plan verloopt, volgt Frankie Prinses Lolita Lo I in 2020 op als Lokerse Prins Carnaval. “Ik speel al langer met het plan, maar ik wil graag mijn tijd nemen om alles grondig voor te bereiden”, vertelt Frankie. De veertiger ging als jongeman al kijken naar de stoet in Lokeren. “Ik wil graag een prins zijn die Lokeren vertegenwoordigt in andere gemeenten. Met onze carnavalsgroep hebben we dit jaar ook deelgenomen aan zes stoeten in andere steden en gemeenten. Die lijn wil ik verder doortrekken als prins.”