Foutparkeerder betrapt zonder rijbewijs Kristof Pieters

13 december 2018

18u56 0

De politie van Lokeren controleerde woensdagavond omstreeks 17 uur een 32-jarige autobestuurder omdat hij zijn voertuig in de Brugstraat had geparkeerd op het fietspad. Hij gaf de agenten eerst een foute naam op maar viel al snel door de man. Hij kreeg hiervoor wel een extra proces-verbaal aan zijn broek gesmeerd voor valse naamdracht en het niet kunnen vertonen van een identiteitskaart. Bovendien bleek hij ook een rijverbod te hebben én had hij geen rijbewijs.