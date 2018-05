Foodtruckfestival lokt massa naar Hoedhaarpark 14 mei 2018

Lokeren Lokeraars konden dit weekend kennismaken met het nieuwe Hoedhaarpark in de woonwijk op de site van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar.

Het rondreizend foodtruckfestival bracht een massa volk op de been in de groenpool. Bezoekers konden dan ook kiezen uit een aanbod van 25 foodtrucks met een culinair aanbod uit alle windstreken. Zithoekjes, picknickdekentjes en betoverende lichtjes zorgden voor een gezellige sfeer. De stedelijke jeugddienst maakte van de gelegenheid gebruik om bij de Lokeraars te peilen naar hun mening over sport- en spelmogelijkheden in het nieuwe woonproject. Inwoners konden hun ideeën formuleren over spelprikkels voor kleuters, een natuurlijk speellandschap en een sportterrein, maar ook zelf voorstellen aanbrengen. (YDS)