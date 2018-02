Fonnefeesten lossen eerste namen 27 februari 2018

De Fonnefeesten heeft een eerste tip van de sluier gelicht voor het programma van de editie deze zomer. 'Versuz On Tour', een concept van de discotheek uit Hasselt, maakt van zaterdag 11 augustus een danstempel in open lucht met top dj's als Peter Luts, Dave Lambert en Sem Thomasson. Verder mogen bezoekers die avond ook rekenen op special effects en vuurwerk. Het gratis stadsfestival vindt dit jaar plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 12 augustus in het Josephine Charlottepark. (YDS)