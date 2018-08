Fonnefeesten blijven trouw aan glazen traditie Lokerse Feesten 02 augustus 2018

02u24 0 Lokeren Op de Fonnefeesten doen ze het al 25 jaar in glazen. Ook deze editie blijven ze de pintjes aanbieden in een smakelijk glas. "Een traditie die we zo lang mogelijk willen behouden", zegt voorzitter Bart Mertens.

"Dat brengt inderdaad wat risico mee maar het is nu eenmaal veel smakelijker", zegt Bart Mertens, voorzitter van de Fonnefeesten.





Met de verhuis van de Oude Vismijn naar het park is er wel al wat veranderd.





"Hier krijgen we meer bezoekers, dat maakt het iets moeilijker om alle glazen zo snel mogelijk terug naar de togen te krijgen. Al zijn er wel medewerkers constant aan het werk om dat gedaan te krijgen."





Bekers bij grote drukte

Toch kozen de organisatoren ervoor om op drukke momenten, dat is voornamelijk op vrijdag en zaterdag, drank in bekers te schenken.





"Vrijdag en zaterdag zijn het sowieso enkel bekers op het festivalterrein. Op zondag bekijken we het steeds. Als het echt te druk wordt, schakelen we over op bekers. Op weekdagen laten we de bezoekers normaal uit glazen drinken. Enkel als het echt te druk wordt, schakelen we ook op die dagen over naar bekers. We beseffen wel dat we de komende jaren goed zullen moeten nadenken over wat we met de glazen doen." (KDBB)