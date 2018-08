Fonnefeesten blazen 25 kaarsjes uit, en publiek doet massaal mee Lokerse Feesten 06 augustus 2018

02u27 0 Lokeren Ook de Fonnefeesten, in het Prinses Josephine Charlottepark, namen een mooie start. Het intussen niet meer zo kleine broertje van de Lokerse Feesten viert zijn 25ste verjaardag met een uitgebreid feestprogramma.

Het was meteen gezelligheid troef, afgelopen weekend op de Fonnefeesten, die dan ook bekendstaan om hun leuk ingeklede togen. De weg tussen de straat en het park is ook dit jaar ingepalmd door eet- en drankkraampjes, die stuk voor stuk net iets meer te bieden hebben dan enkel een hamburger of een pak friet. Kleurrijke lampjes, bloemen en andere versieringen zorgen voor een unieke sfeer.





De 25ste verjaardag van de Fonnefeesten werd goed ingezet met de Nostalgie Classics Party. Zaterdag speelden onder andere Intergalactic Lovers en Regi de pannen van het dak, en gisteren was het de beurt aan Robert Abigail en Clement Peerens Explosition.





(KDBB)