Flessentrekker in de cel 06 april 2018

Een 42-jarige Litouwer bestelde zich in een horecazaak in de Kerkstraat in Lokeren twee whisky's en een uitsmijter, maar kon achteraf de rekening niet betalen. In juridisch jargon heet dat 'flessentrekkerij'. Omdat de man geen onbekende is voor politie en justitie, werd hij in opdracht van het parket gearresteerd. Hij wordt verdacht van verschillende winkeldiefstallen gepleegd in warenhuizen gelegen in Oudenaarde en Antwerpen, en voor flessentrekkerij in eetgelegenheden in Leuven, Kortrijk, Hasselt, Gent, Sint-Niklaas, Koksijde, Aalst en dus ook in Lokeren. Telkens liet hij zich maaltijden en drank verschaffen en verliet hij vervolgens de zaak zonder de rekening te betalen. Hij zal zich op 28 mei moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. (PKM)