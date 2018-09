Filmvertoning 'Plannen voor plaats' 03 september 2018

02u37 0

Het Lokerse stadsarchief vertoont vrijdag 7 september de film 'Plannen voor Plaats, of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur' om 20 uur in de Torenzaal. Nadien volgt een publieksgesprek met de Lokerse architect en urbanist Philip Rubbens. De toegang tot het evenement is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk en kan enkel nog vandaag. Info: stadsarchief@lokeren.be of 09/340.50.61. (YDS)