Fietsers oogsten applaus 22 maart 2018

Op verschillende plaatsen in onze regio werd er deelgenomen aan de Nationale Applausdag voor fietsers.





In Lokeren kregen leerlingen en ouders van basisschool de Rozen de handen op elkaar als ze per fiets arriveerden aan de schoolpoort. Met de actie wilde de school en ouderraad nogmaals hun oproep onderstrepen om de Kerkhofstraat om te vormen tot fietsstraat. De lokale afdeling van de Fietsersbond in Zwijndrecht posteerde zich aan het oud gemeentehuis. In Moerbeke tot slot deelde de lokale Klimaatwerkgroep koffiekoeken en chocomelk aan de pendelaars die de kou trotseerden op hun tweewieler. (PKM/YDS)