Fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde krijgt nieuwe asfaltlaag Yannick De Spiegeleir

15 februari 2019

17u42 0

Het Lokerse stadsbestuur maakt dit jaar middelen vrij voor de heraanleg van het fiets- en wandelpad langs de voormalige spoorwegbedding tussen Lokeren en Eksaarde.

De populaire wandel- en fietsroute ligt er op sommige plaatsen slecht bij omdat boomwortels het wegdek omhoog duwen. Dat zal na de heraanleg die nog gepland is voor het bouwverlof van deze zomer verleden tijd zijn. “Er zullen speciale matten onder het asfalt voorzien worden die ervoor zorgen dat het wegdek effen blijft”, zegt schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). Het bestek voor de heraanleg van het fiets- en wandelpad wordt in maart geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad. “We zitten binnenkort ook nog rond de tafel met natuurverenigingen die betrokken zijn in het dossier”, aldus de schepen.

Er valt ook nog ander goed nieuws te rapen voor fervente fietsers. In 2020 wordt er tussen de Veerstraat in de Heirbrugwijk en het pompgemaal ‘De Weehage’ een tweesporenbetonpad aangelegd langs de Durme. Dat vernam parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Voor het totale project is 335.000 euro voorzien.