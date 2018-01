Félix zorgt voor viergeslacht 02u55 180 Foto Yannick De Spiegeleir

De familie Dierick telt sinds kort een mannelijk viergeslacht in haar rangen.





De kleine Félix Dierick, zoontje van Lenz Dierick en Sara De Coster, is de jongste telg. Hij zag het levenslicht in november. Het viergeslacht wordt vervolledigd door opa Daniël Dierick uit Doorslaar en stamvader Frans Dierick uit Eksaarde.











(YDS)