Feestarchitect tovert chalet om tot pop-up winterbar ‘GezoardeBos’ Yannick De Spiegeleir

12 januari 2019

15u46 0 Lokeren Midden in de Eksaardse natuur kan je sinds kort tot rust komen in de feeërieke winterbar ‘GezoardeBos’. Conceptcateraar De Feestarchitect bouwde een chalet en het omliggende domein om tot een gezellige trekpleister.

Onder een warm dekentje nippen van een dampende kop chocolademelk aan de buitenbar of je aan een volkspelletje wagen in een jagershut? Het kan sinds kort allemaal in ‘GezoardeBos’. Voor wie de omgeving niet kent, is het even zoeken naar de verborgen parel die een beetje verscholen ligt op het privédomein van een Eksaardse familie op een boogscheut van de Kruiskapel. De pré-opening vlak voor Kerstmis bracht enkele honderden geïnteresseerden op de been.

Initiatiefnemer achter de pop-upbar is de bekende conceptcateraar De Feestarchitect uit Destelbergen. Jolien De Beul die in 2017 mee aan het roer stond van de populaire zomerbar ‘Bar Bagijn’ in de voormalige gebouwen van Windekind hielp het concept mee uittekenen. “De eigenaars van het domein wilden de leegstaande chalet graag verhuren en zo kwamen we op het idee om er een tijdelijke invulling aan te geven als winterbar”, zegt Jonas Schepens van De Feestarchitect. “Het is de eerste keer dat we een eigen pop-upbar uitbaten. Eerder werkten we wel al mee aan de Gentse Zomer op een kasteeldomein in Oostakker.”

In GezoardeBos kan je op vrijdag- en zaterdagavond van 17 tot 23 uur verschillende varianten nuttigen van het populaire biertje ‘Delirium Tremens’ van brouwerij Huyghe, het Lokerse Cesasbiertje of proeven van het assortiment van warme dranken. Ook voor de honger te stillen zijn er enkele gerechtjes te verkrijgen. Terrasverwarmers die werken op pellets zorgen voor de nodige gezelligheid. “Binnenkort willen we om de twee a drie weken op zondag ook uitpakken met een brunch of een concert, want ook overdag leent deze locatie buiten zich tot activiteiten. Zo ligt vlakbij het domein ook een meertje. Voor deze evenementen zullen we wel werken met inschrijvingen. Mensen kunnen best onze Facebookpagina ‘GezoardeBos’ in de gaten houden als ze er bij willen zijn”, zegt Schepens.

GezoardeBos is nog open tot en met midden maart. De winterbar is het best te bereiken door vanuit Eksaarde dorp de Nieuwe Baan te volgen en enkele honderden meters voor de brug aan het Keysershof naar links af te slaan.