Feest voor buren van spoorwegwerf 26 mei 2018

In het kader van de Dag van De Buren organiseerde spoorwegnetbeheerder Infrabel gisteren een feest op de parking van Hof Ter Clipsen. Het woonzorgcentrum ligt pal naast de werf waar Infrabel momenteel bouwt aan een nieuwe tunnel. "Onderhouds- of vernieuwingswerken kunnen soms hinder veroorzaken. Daarom willen we onze buren op deze manier in de bloemetjes zetten", zegt Charlotte Verbeke van Infrabel. De buurtbewoners konden genieten van gratis drankjes en kroketten. Het initiatief werd duidelijk gesmaakt door de buren, die de hinder van de bouwwerf even achter zich konden laten. (YDS)