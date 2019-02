FC Daknam blaast 50 kaarsjes uit Yannick De Spiegeleir

17 februari 2019

16u38 0

De Lokerse familieclub FC Daknam bestaat een halve eeuw. Het jubileum werd dit weekend opgeluisterd met een feest.

Het gaat FC Daknam tegenwoordig voor de wind. Met 350 leden, waarvan ongeveer 200 spelende, bloeit de werking. Met een damesploeg in derde provinciale en twee jeugdteams is FC Daknam ook een voortrekker op vlak van meisjesvoetbal in de Durmestad. “We zijn de enige Lokerse club die hier op focust. Enkele Red Flames (het nationale elftal, red.) kwamen zelfs al eens meetrainen”, zegt een trotse voorzitter Stefaan Atmani. “Onze U13-meisjes versloegen dit seizoen zelfs KV Kortrijk in de 1/16 finale van de Beker van België. In de achtste finale was KAA Gent te sterk”, vult erevoorzitter Leo Van Kerckhove aan. “We hopen er zeker nog vijftig jaar bij te doen.”

De club heeft intussen al bijna twintig jaar haar uitvalsbasis op de sportsite in de Heirbrugwijk. “We zijn heel tevreden met onze accommodatie. Er lopen momenteel onderhandelingen met de stad om de verlichting aan onze terreinen te optimaliseren”, aldus Atmani.