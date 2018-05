FAVV stelt geen grote inbreuken vast bij voedingsbedrijven 01 juni 2018

Het Federaal Voedselagentschap heeft de resultaten bekend gemaakt van een grote controleactie die van 14 tot en met 19 mei werd gehouden bij lokale voedingsbedrijven in Lokeren.





In totaal werden er 307 controles gedaan. Het ging om 100 horecazaken, 50 grootkeukens, 113 detailhandelszaken zoals bakkerijen en viswinkels, twee groothandels, één transportbedrijf, drie automaten en 38 ambulante kramen. De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werden ook twee informatiesessies georganiseerd. In totaal behaalden 216 (70 procent) van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat.





De ongunstige resultaten waren in negen op de tien gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (74 of 24 procent) kreeg een waarschuwing. Bij 17 inspecties (6 procent) werd een proces-verbaal opgesteld. De belangrijkste tekortkomingen hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne en het respecteren van de temperaturen. Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. (PKM)