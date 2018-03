Ex-speler Sporting krijgt twee jaar cel met uitstel 20 maart 2018

Armand D. (26), ex-speler van onder meer Sporting Lokeren is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor partnergeweld. D., een neef van profvoetballers Ilombe 'Pelé' Mboyo en Geoffrey Mujangi Bia, maakte in 2011 deel uit van de kern van Sporting Lokeren. Hij had in die periode ook banden met de stadsbende 'Stuyvenberg' en beroofde in november van dat jaar een 14-jarige jongen van zijn twee gsm's en iPod. Het jonge slachtoffer was een neef van Delphin D., een lid van de rivaliserende stadsbende '1140'. De discussie werd uitgevochten en zijn rivaal kreeg 9 messteken. In juli 2012 werd D. veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar met uitstel. In oktober 2017 kreeg hij een werkstraf voor partnergeweld. Voor soortgelijke feiten werd hij nu weer veroordeeld. Het geweld tegen zijn partner is onaanvaardbaar, maar de problemen lijken achter de rug", klonk het in het vonnis. "De verdachte beseft dat hij een agressieprobleem heeft en lijkt open te staan voor begeleiding." (WHW)