Ex-bassist Gorki in Vagevuur 21 februari 2018

Erik Van Biesen, de voormalige bassist van Gorki, speelt met zijn band Biezen woensdagavond een try-out van zijn tweede plaat in de kapel van Vagevuur. In het voorjaar van 2018 brengt Biezen via Starman records zijn nieuwe album 'Summer Of Red Roses' uit: een liefdesplaat in de brede zin van het woord. De voorloper van de plaat is 'I Will Remember You', een warme organische single die qua geluid doet denken aan Neil Young, Richard Hawley en Mark Lanegan. Biezen schreef het nummer naar aanleiding van de dood van Chris Cornell. Tickets kosten 5 euro. De deuren openen om 20 uur. (YDS)